كتائب القسام تبايع يحيي السنوار

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة، مبايعة الزعيم الجديد للحركة يحيى السنوار.



وقال في بيان نُشر على موقع المراسلة "تيلغرام": "تعلن كتاب القسام جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته".