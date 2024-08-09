البيت الأبيض: بايدن لن يسمح "للمتطرفين" بإخراج محادثات غزة عن مسارها

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تسمح "للمتطرفين"، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها".



واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق ادعاءات كاذبة.



ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها مزاعم "خاطئة تماما".



وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي.