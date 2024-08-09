الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

أخبار دولية
2024-08-09 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

تحطمت طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في البرازيل على متنها 62 شخصا الجمعة في ولاية ساو باولو، حسبما أعلن جهاز الإطفاء وشركة طيران فويباس.
     
وقال جهاز الإطفاء في ساو باولو على منصة "إكس": "تحطمت طائرة، تمت تعبئة سبع فرق، هذه المعلومة الوحيدة المتاحة في الوقت الحالي".
     
وأفادت شركة فويباس في بيان عن "وقوع حادث للرحلة 2283" الجمعة في منطقة فينهيدو.
     
وأضافت: "أقلعت الطائرة من كاسكافيل متجهة إلى غوارولوس، ولا يوجد تأكيد حتى الآن في ما يتعلق بظروف الحادث والوضع الحالي للأشخاص الذين كانوا على متنها".
 
الى ذلك، أعلنت بلدية فالينهوس ألا ناجين" في صفوف 62 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت.
وقالت بلدية فالينهوس التي شاركت في عمليات الإنقاذ في مدينة فينهيدو المجاورة لوكالة فرانس برس "ليس هناك ناجون".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

طائرة

متنها

البرازيل

LBCI التالي
تسعة قتلى و26 جريحا في حادث حافلة في تركيا
الحكومة السودانية سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-24

تحطم طائرة على متنها 19 شخصًا عند الإقلاع في النيبال

LBCI
أخبار دولية
00:03

سبعة قتلى بتحطم طائرة في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
2024-08-07

مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في نيبال

LBCI
أخبار دولية
2024-07-24

سقوط عدد من القتلى وإنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:09

الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
00:03

سبعة قتلى بتحطم طائرة في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
00:00

القوات الأميركية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

LBCI
أخبار دولية
23:56

بلينكن أبلغ غالانت إن تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-07

مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!

LBCI
رياضة
2024-07-27

مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05

تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-06

غارة إسرائيلية على بلدة العديسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال

LBCI
أخبار لبنان
13:53

لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

جدل في العراق حول تعديل قانون قد يعيد السماح بتزويج القاصرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

العلاقات بين اسرائيل وتركيا متوترة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:45

فنانة عربية شهيرة تعلن انسحابها من الوسط الفني وتهدد بالانتحار على الهواء! (فيديو)

LBCI
فنّ
09:30

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)

LBCI
فنّ
05:00

شيرين عبد الوهاب في أول صورة لها بعد أزماتها الأخيرة... التغييرات في شكلها واضحة! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
16:32

مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد

LBCI
رياضة
15:50

شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!

LBCI
آخر الأخبار
11:54

معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج

LBCI
صحة وتغذية
14:50

خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!

LBCI
أخبار لبنان
14:09

صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More