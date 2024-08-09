تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

تحطمت طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في البرازيل على متنها 62 شخصا الجمعة في ولاية ساو باولو، حسبما أعلن جهاز الإطفاء وشركة طيران فويباس.



وقال جهاز الإطفاء في ساو باولو على منصة "إكس": "تحطمت طائرة، تمت تعبئة سبع فرق، هذه المعلومة الوحيدة المتاحة في الوقت الحالي".



وأفادت شركة فويباس في بيان عن "وقوع حادث للرحلة 2283" الجمعة في منطقة فينهيدو.



وأضافت: "أقلعت الطائرة من كاسكافيل متجهة إلى غوارولوس، ولا يوجد تأكيد حتى الآن في ما يتعلق بظروف الحادث والوضع الحالي للأشخاص الذين كانوا على متنها".

الى ذلك، أعلنت بلدية فالينهوس ألا ناجين" في صفوف 62 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت.