الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو الى "أقصى قدر من ضبط النفس" بشأن محطة كورسك النووية بعد التوغل الأوكراني في روسيا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحذر، في وقت تستمر المعارك على مقربة من المحطة النووية الروسية في منطقة كورسك التي تتعرض لهجوم واسع شنته القوات الأوكرانية قبل ثلاثة أيام.



وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان: "في المرحلة الراهنة، أدعو جميع الاطراف الى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة".