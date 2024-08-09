قتلى وجرحى في اشتباكات بشرق طرابلس في ليبيا

ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 في اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء الواقعة بشرق العاصمة الليبية طرابلس.



وقال أحد سكان تاجوراء لرويترز في مكالمة هاتفية إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف قبل صلاة الجمعة مضيفا أنه لم تتسن له مغادرة المنزل بسبب الوضع الأمني.



وأضاف أن إطلاق النار استمر لبضع ساعات قبل عودة الهدوء.



ونشر جهاز الإسعاف مقطعين مصورين قصيرين يظهر فيهما أفراد تابعون له في أثناء انتشال جثة.