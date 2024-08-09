بولندا تشتري من الولايات المتحدة مئات الصواريخ جو-جو

وقعت بولندا اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مئات الصواريخ جو-جو من طراز إيه آي إم-120 أمرام AIM-120 AMRAAM، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للأسلحة.



وأوردت الوكالة أن قيمة العقد تبلغ "855 مليون دولار"، بدون أن تحدد عدد الصواريخ.



وأوضحت أن تسليم الصواريخ "سيتم خلال فترة 2029-2033" و"ستستخدمها الطائرات الحربية" التابعة للقوات الجوية البولندية.