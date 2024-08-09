السعودية ترحب بدعوة الوسطاء لإسرائيل وحماس إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلن وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ترحب بدعوة الولايات المتحدة ومصر وقطر لإسرائيل وحماس إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في 15 آب.



وأضافت الوزارة في بيان أن السعودية أكدت "دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة".