سي.إن.إن: واشنطن تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة الأميركية

أعلنت شبكة سي.إن.إن نقلا عن مصادر مطلعة ان واشنطن من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليار دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها.



وذكرت سي.إن.إن أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء أمس الخميس بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في نيسان.