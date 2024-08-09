الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سي.إن.إن: واشنطن تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة الأميركية
أخبار دولية
2024-08-09 | 15:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سي.إن.إن: واشنطن تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة الأميركية
أعلنت شبكة سي.إن.إن نقلا عن مصادر مطلعة ان واشنطن من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليار دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها.
وذكرت سي.إن.إن أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء أمس الخميس بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في نيسان.
آخر الأخبار
أخبار دولية
واشنطن
مليار
دولار
لإسرائيل
لإنفاقها
الأسلحة
الأميركية
التالي
القبض على عراقي عمره 18 عاما بعد إحباط مخطط للهجوم على حفل لتيلور سويفت
مقتل 11 مدنياً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:37
سي.إن.إن: أميركا تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والعتاد العسكري الأميركي
آخر الأخبار
15:37
سي.إن.إن: أميركا تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والعتاد العسكري الأميركي
0
آخر الأخبار
2024-07-15
الخارجية الأميركية: المسؤولان الإسرائيليان أبلغا واشنطن بأن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-07-15
الخارجية الأميركية: المسؤولان الإسرائيليان أبلغا واشنطن بأن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
2024-07-12
الخارجية الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات تستهدف أبحاث وتطوير الأسلحة الكيماوية الإيرانية
آخر الأخبار
2024-07-12
الخارجية الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات تستهدف أبحاث وتطوير الأسلحة الكيماوية الإيرانية
0
أخبار دولية
2024-07-12
محكمة في طهران تأمر واشنطن بدفع 6,8 مليار دولار تعويضات لمرضى
أخبار دولية
2024-07-12
محكمة في طهران تأمر واشنطن بدفع 6,8 مليار دولار تعويضات لمرضى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:09
الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل
أخبار دولية
00:09
الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل
0
أخبار دولية
00:03
سبعة قتلى بتحطم طائرة في تشيلي
أخبار دولية
00:03
سبعة قتلى بتحطم طائرة في تشيلي
0
أخبار دولية
00:00
القوات الأميركية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة
أخبار دولية
00:00
القوات الأميركية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة
0
أخبار دولية
23:56
بلينكن أبلغ غالانت إن تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف
أخبار دولية
23:56
بلينكن أبلغ غالانت إن تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-07
مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
2024-08-07
مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!
0
رياضة
2024-07-27
مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟
رياضة
2024-07-27
مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
0
آخر الأخبار
2024-08-06
غارة إسرائيلية على بلدة العديسة
آخر الأخبار
2024-08-06
غارة إسرائيلية على بلدة العديسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل
أخبار دولية
15:01
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
0
أخبار لبنان
13:53
لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا
أخبار لبنان
13:53
لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
جدل في العراق حول تعديل قانون قد يعيد السماح بتزويج القاصرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
جدل في العراق حول تعديل قانون قد يعيد السماح بتزويج القاصرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العلاقات بين اسرائيل وتركيا متوترة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العلاقات بين اسرائيل وتركيا متوترة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:45
فنانة عربية شهيرة تعلن انسحابها من الوسط الفني وتهدد بالانتحار على الهواء! (فيديو)
فنّ
05:45
فنانة عربية شهيرة تعلن انسحابها من الوسط الفني وتهدد بالانتحار على الهواء! (فيديو)
2
فنّ
09:30
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)
فنّ
09:30
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)
3
فنّ
05:00
شيرين عبد الوهاب في أول صورة لها بعد أزماتها الأخيرة... التغييرات في شكلها واضحة! (صورة)
فنّ
05:00
شيرين عبد الوهاب في أول صورة لها بعد أزماتها الأخيرة... التغييرات في شكلها واضحة! (صورة)
4
صحف اليوم
16:32
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
صحف اليوم
16:32
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
5
رياضة
15:50
شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!
رياضة
15:50
شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!
6
آخر الأخبار
11:54
معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج
آخر الأخبار
11:54
معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج
7
صحة وتغذية
14:50
خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!
صحة وتغذية
14:50
خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!
8
أخبار لبنان
14:09
صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة
أخبار لبنان
14:09
صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More