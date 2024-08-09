الملك تشارلز يدعو إلى الوحدة بعد أعمال الشغب في بريطانيا

أعلن متحدث باسم قصر بكنجهام أن الملك تشارلز دعا إلى الاحترام المتبادل والتفاهم بعد أعمال الشغب العنصرية التي استهدفت المسلمين والمهاجرين في بريطانيا، في أول تدخل من قبل العاهل البريطاني منذ بدء الاضطرابات الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث إن الملك شكر الشرطة ووكالات الطوارئ على الجهود التي بذلوها لاستعادة السلام وأبدى الترحيب بالطريقة التي واجهت بها المجموعات المجتمعية أعمال "العدوان والإجرام من قِبَل قِلة".



وأضاف المتحدث باسم القصر، بعدما تحدث تشارلز هاتفيا مع رئيس الوزراء كير ستارمر وقادة الشرطة: "لا يزال جلالته يأمل في أن تستمر القيم المشتركة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم في تقوية الأمة وتوحيدها".



وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي إثر انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا في 29 يوليو تموز في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم متطرف.