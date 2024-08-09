مقتل العشرات في ولاية بينوي بوسط نيجيريا

أعلن المفوض الإعلامي في ولاية بينوي النيجيرية ان ما لا يقل عن 30 شخصا قُتلوا في الولاية بعدما شن من يشتبه بأنهم قُطّاع طرق هجوما على القرية.



وقال المفوض الإعلامي في الولاية ماثيو أبوه لصحفيين إن قطاع طرق هاجموا قرية أياتي مساء أمس الخميس وإنه تأكد مقتل 30 شخصا وإن البحث جار عن مزيد من الجثث.



ولم يتضح بعد سبب الهجوم، لكن سيوويسي أنيني المتحدثة باسم شرطة بينوي قالت إن مسلحين وصلوا وبدأوا في إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص.



وندد هياسينث يورميم أليا حاكم ولاية بينوي بالهجوم.

