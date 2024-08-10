مقتل أكثر من 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمدرسة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت أن أكثر من 100 فلسطيني لقوا حتفهم وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.