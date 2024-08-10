القيادة المركزية الأميركية تدمّر قاذفة صواريخ للحوثيين ومسيرات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.



وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.



وتابعت "هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".