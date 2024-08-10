بلينكن أبلغ غالانت إن تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية أمس الجمعة إن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف" وشدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.



وأضافت أن بلينكن شدد على "الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة" والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني و "يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث في وقت سابق مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول الوضع في المنطقة.