القوات الأميركية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

اعلن مسؤول أميركي لرويترز إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك.



وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات لكن التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت الراهن تقييما للأضرار".