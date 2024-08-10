سبعة قتلى بتحطم طائرة في تشيلي

ُتل سبعة أشخاص الجمعة عندما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلّونها في جنوب تشيلي، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني في البلاد.



وفُقِد الاتصال بطائرة بايبر نافاجو الساعة 9,13 صباحا (13,13 ت غ)، بُعيد إقلاعها من كويهايكي، على بُعد حوالى 1700 كيلومتر (1000 ميل) جنوب سانتياغو.



وقالت المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية في بيان إن "الطيار والركاب الستة" لقوا حتفهم، دون أن تحدد سبب تحطم الطائرة.



ولم يتضح فورا متى ستُنتشَل جثث الضحايا، بسبب الظروف الجوية الصعبة في المنطقة الجبلية. وفي هذا الإطار، قال الجنرال في الجيش ماريو سيبولفيدا إنّ ثمّة ترقّبا "لطقس سيّئ يُصاحبه تساقط للثلوج"، مضيفا أن "الأمر قد يستغرق يومين، وربما ثلاثة".



وقع الحادث في اليوم نفسه الذي سقطت فيه طائرة ركاب في البرازيل ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 61 شخصا.