مصر: إسرائيل تفتقر للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة

أعلنت مصر اليوم، أن القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن "استهداف المدنيين العزل... وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلى لإنهاء تلك الحرب".



وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن ما يزيد على 100 فلسطيني استشهدوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة.