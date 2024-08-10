حماس تندد بـ"تصعيد خطير" بعد الضربة الإسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة

نددت حركة حماس بـ"تصعيد خطير" في الحرب مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد الضربة الإسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة والتي أوقعت ما لا يقل عن تسعين شهيدا.



واعتبرت حماس في بيان، أن "مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي ترتكب في غزة".