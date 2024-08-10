روسيا تطلق "عملية لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا

أطلقت موسكو "عملية لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدودية متاخمة لأوكرانيا في وقت تواصل قوات كييف أخطر توغل حدودي لها داخل روسيا في النزاع المستمر منذ عامين ونصف.



وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب مساء الجمعة، أنها بصدد بدء "عمليات لمكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك... لضمان سلامة المواطنين ومنع خطر الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات العدو التخريبية".