إسرائيل: نحو 20 من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفت في غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نحو 20 من مقاتلي حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفتها القوات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة اليوم.



وكتب اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني على موقع إكس: "المجمع والمسجد الذي قصف بداخله كانا يستخدمان كمنشأة عسكرية عاملة لحماس والجهاد الإسلامي".



وقال إن أعداد القتلى والمصابين التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس "لا تتفق مع المعلومات التي لدى الجيش الإسرائيلي والقذائف الدقيقة المستخدمة ودقة الضربة".