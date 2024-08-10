الأردن يتهم إسرائيل بالسعي "لعرقلة وإفشال" مباحثات الهدنة بعد قصفها مدرسة في غزة

ندد الأردن بالقصف الإسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة أوقع ما لا يقل عن تسعين شهيدا، متهما إسرائيل بالسعي "لعرقلة وإفشال" مباحثات الهدنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القصف يعد "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين".



ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها".



وأكد القضاة "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخصوصا مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها".

