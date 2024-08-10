الوكالة النووية الروسية: التوغل الأوكراني يشكل "تهديدا" لمحطة نووية قريبة

أعلنت الوكالة النووية الروسية أنّ الهجوم عبر الحدود الذي شنّته أوكرانيا "شكّل تهديداً مباشراً" لمحطّة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومتراً من منطقة القتال.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن روساتوم قولها إنّ "تصرّفات الجيش الأوكراني تشكّل تهديداً مباشراً" لمحطّة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مضيفة أنّه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".