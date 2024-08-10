ايران: الابقاء على رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي في منصبه

أبقى الرئيس الإيراني المنتخب حديثا على محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.



وقال الرئيس مسعود بزشكيان في إعلان تعيينه الذي نقلته وسائل إعلام رسمية "نظرا لخبراتك الإدارية القيمة، أعينك نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية".