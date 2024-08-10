قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل بعد القصف الإسرائيلي لمدرسة في مدينة غزة

طالبت قطر بـ"تحقيق دولي عاجل" بعد أن استهدف قصف إسرائيلي مدرسة في غزة وأوقع ما لا يقل عن تسعين شهيدا، منددةً "بأشدّ العبارات" بـ"مجزرة مروعة وجريمة وحشية".



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدوحة التي تساهم في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، تجدد مطالبتها "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين".