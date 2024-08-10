بوريل: الغارة الإسرائيلية على المدرسة في غزة "مروعة"

وصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الضربة القاتلة التي شنتها إسرائيل على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بأنها "مروعة".



وكتب بوريل على موقع "اكس": "الصور القادمة من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروِّعة، مع ورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين. تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة. لا يوجد ما يبرر هذه المجازر".

