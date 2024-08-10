قتلى في أوغندا بينهم طفلان بعد انهيار مكب نفايات

قتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان بعد انهيار مكب نفايات في العاصمة الأوغندية كمبالا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقالت السلطات المحلية في كمبالا في بيان بعد الحادث الذي وقع في مكب نفايات في منطقة كيتيزي في شمال العاصمة الأوغندية: "للأسف عثر على ثمانية قتلى حتى الآن، هم ستة بالغين وطفلان".

