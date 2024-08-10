روسيا البيضاء تعزز أمن حدودها بعد اتهام أوكرانيا بانتهاك مجالها الجوي

أرسلت روسيا البيضاء قوات إضافية لتعزيز حدودها مع أوكرانيا اليوم، قائلة إن طائرات مسيرة أوكرانية انتهكت مجالها الجوي في أثناء التوغل العسكري لكييف في منطقة كورسك الروسية.



وأعلن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أن قوات الدفاع الجوي دمرت أمس الجمعة طائرات مسيرة أوكرانية عدة من بين نحو عشر طائرات بعد أن انتهكت المجال الجوي لروسيا البيضاء في منطقة موغيليف الشرقية المتاخمة لروسيا.



وكشف أن القوات دمرت طائرات مسيرة أخرى في وقت لاحق بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.



وأشار وزير الدفاع فيكتور خرينين الى أن روسيا البيضاء تعتبر انتهاك مجالها الجوي استفزازا وأنها "مستعدة للرد".