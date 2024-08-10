سيول: كوريا الشمالية تطلق بالونات إضافية يعتقد أنها تحمل قمامة

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مزيدا من البالونات التي يُعتقد أنها تحمل قمامة باتجاه الجنوب، في سياق استمرار الحوادث عبر الحدود.



وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان صدر في وقت متأخر السبت إن الشمال "أطلق مرة أخرى بالونات (يشتبه بانها تحمل) قمامة تستهدف الجنوب".



ونصح الجمهور بالامتناع عن لمس البالونات والإبلاغ عنها للسلطات.

