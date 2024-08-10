اتفاق ينهي الاشتباكات شرق العاصمة الليبية

أتاحت وساطة التوصل الى اتفاق لإنهاء المواجهات التي اندلعت الجمعة بين فصيلين مسلحين في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية، وفق ما أفاد مصدر حكومي.



واندلعت اشتباكات ظهر الجمعة وتجددت لوقت قصير السبت في ضاحية تاجوراء التي تبعد حوالى عشرين كلم شرق طرابلس.



وقتل تسعة أشخاص الجمعة واصيب عشرات آخرون، بحسب بيان لجهاز الإسعاف في المدينة.



وقال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس لوكالة فرانس برس السبت إن "الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تاجوراء والمناطق المحاذية لها منذ الأمس حتى ظهر اليوم، توقفت بموجب وساطة رعتها أطراف عسكرية" أخرى.



واوضح أن قوة عسكرية تابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع تدخلت لإنهاء الاشتباكات، وقبل طرفا النزاع وساطتها.



وينص الاتفاق على انسحاب عناصر كتيبتي "رحبة الدروع" و"الشهيدة صبرية" إلى ثكناتهما، مع السماح لقوة محايدة بالتمركز بين الطرفين.