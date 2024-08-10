روسيا تجلي أكثر من 76 ألفا في كورسك بعد توغل أوكراني

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ المحلية، قولها إن أكثر من 76 ألف شخص جرى إجلاؤهم من مناطق متاخمة لأوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، وذلك بعد توغل أوكراني في المنطقة الأسبوع الماضي.