عائلات الاسرى الإسرائيليين: مقترح صفقة التبادل قد يكون الفرصة الأخيرة

اعتبرت عائلات الاسرى الإسرائيليين أن مقترح صفقة تبادل الاسرى قد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائهم أحياء.



وطالبت العائلات وفد التفاوض الإسرائيلي بعدمِ العودة من المفاوضات إلا بعد إبرامِ الصفقة هذه.