لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تجتمع الأربعاء بشأن جدري القردة

تجتمع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة وباء جدري القردة المتفشي في عدة دول إفريقية، على ما أعلنت المنظمة الأممية السبت.



وفي مذكرة أرسلتها إلى وسائل الاعلام، قالت المنظمة: "تم تحديد الاجتماع الأول للجنة الطوارئ الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس "إمبوكس 2024"،جدري القردة، الأربعاء 14 آب اعتباراً من الساعة 12,00" (10,00 بتوقيت غرينتش).



ويعقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت في جلسة مغلقة كالمعتاد.