الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سفينة أميركية بقبرص جاهزة للمساعدة في حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-08-10 | 19:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سفينة أميركية بقبرص جاهزة للمساعدة في حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سفينة أميركية بقبرص جاهزة للمساعدة في حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط

أعلنت السفيرة الأميركية في قبرص أن سفينة هجوم برمائي أميركية رست في قبرص ضمن زيارة تم التخطيط لها مسبقا، لكن يمكن استخدامها لدعم المدنيين إذا اندلعت أعمال قتالية في الشرق الأوسط.

وقالت ‬السفيرة جولي فيشر في منشور على "إكس" أمس الجمعةظك "الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة كل الجهود مع الشركاء الرئيسيين لتهدئة التوتر بالمنطقة والاستعداد لدعم المدنيين في الأزمات".

ووصلت السفينة الأميركية واسب إلى ميناء ليماسول بجنوب البلاد في الثامن من آب.

آخر الأخبار

أخبار دولية

أميركية

بقبرص

جاهزة

للمساعدة

تفاقم

التوتر

بالشرق

الأوسط

LBCI التالي
مصر: إسرائيل تفتقر للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة
الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-31

الخارجية الأميركية: واشنطن ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية الأفراد والمصالح الأميركية بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2024-08-08

طائرات إف-22 الأميركية تصل إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2024-08-07

الحوثيون: إستهدفنا السفينة كونتشيب أونو ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2024-08-06

بايدن يتحدث إلى أمير قطر ورئيس مصر لبحث تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:23

حملة ترامب تقول إنها تعرضت لاختراق وتتهم إيران

LBCI
أخبار دولية
23:17

المحكمة العليا في فنزويلا تؤكد أن حكمها بشأن الإنتخابات سيكون مبرمًا

LBCI
أخبار دولية
23:05

مقتل جنديين هنديين في إشتباكات في كشمير

LBCI
أخبار دولية
20:44

قتلى في حادث قارب في نيجيريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
20:40

مراهقتان تتعرضان لموقف بشع قبل حفل تايلور سويفت: لن تصدقوا ما حصل لهما!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-07

الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية

LBCI
أخبار لبنان
10:15

البرغوتي للـ LBCI: بإمكان اميركا إجبار اسرائيل على وقف اطلاق النار... وتعيين السنوار لا ينسف التفاوض

LBCI
منوعات
19:45

كابوس الأهالي... انتشار السجائر الإلكترونية مع ألعاب الفيديو! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
22:46

باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا

LBCI
رياضة
19:47

ليلة العرب مع الذهب في ألعاب باريس وإسبانيا تنهي أحلام الديوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
19:40

مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثارت مواقف عربية ودولية... اليكم أبرزها

LBCI
أخبار دولية
19:39

الإنتخابات الرئاسية الأميركية: زلات وتقلبات في مواقف المرشحين

LBCI
أخبار دولية
19:37

مواجهات دير الزور تتصاعد... والوساطة الروسية تفشل!

LBCI
أخبار دولية
19:34

تحسبًا للأسوأ... دول الخليج تطور قدراتها العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
19:32

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... طيرحيفا ومجدل سلم وعيترون

LBCI
أخبار دولية
19:30

الموقف الأميركي من مستجدات غزة وتأثيراتها على الجهود الرامية لوقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:01

مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
فنّ
12:45

قبلات حميمة تجمع جورج كلوني بزوجته اللبنانية في إيطاليا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
14:17

القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...

LBCI
منوعات
12:28

سيلفيو شيحا مع زوجته الحامل... وسؤال للمتابعين: "صبي أو بنت؟" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
17:10

شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
06:09

الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل

LBCI
صحف اليوم
06:45

البيطار وضع إستراتيجيته لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين...لكن لن يحرج الحجار (الانباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More