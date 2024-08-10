سفينة أميركية بقبرص جاهزة للمساعدة في حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط

أعلنت السفيرة الأميركية في قبرص أن سفينة هجوم برمائي أميركية رست في قبرص ضمن زيارة تم التخطيط لها مسبقا، لكن يمكن استخدامها لدعم المدنيين إذا اندلعت أعمال قتالية في الشرق الأوسط.



وقالت ‬السفيرة جولي فيشر في منشور على "إكس" أمس الجمعةظك "الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة كل الجهود مع الشركاء الرئيسيين لتهدئة التوتر بالمنطقة والاستعداد لدعم المدنيين في الأزمات".



ووصلت السفينة الأميركية واسب إلى ميناء ليماسول بجنوب البلاد في الثامن من آب.