الموقف الأميركي من مستجدات غزة وتأثيراتها على الجهود الرامية لوقف النار

أكدت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر انه لا يوجد موقف من الادارة الاميركية حتى الساعة فيما يتعلق بالمجزرة في مدرسة التابعين في غزة.



ولفتت نصر في حديث للـLBCI، الى ان الاميركيين مستمرين بالزخم والعمل لجلب الطرفين الى طاولة المفاوضات.