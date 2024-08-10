تركيا: إنهاء حجب إنستغرام بعد موافقة ميتا على التعاون مع الحكومة

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في منشور على "إكس"، أن تركيا ستنهي حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام التابعة لشركة ميتا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش اليوم السبت، وذلك بعد موافقة الشركة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.