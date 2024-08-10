البيت الأبيض يبدي "قلقه العميق" بعد مقتل العشرات في ضربة إسرائيلية على مدرسة بغزة

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه العميق" بعد مقتل أكثر من تسعين شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مدرسة في مدينة غزة، بحسب المسعفين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان: "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة" إثر الضربة، موضحا أن الولايات المتحدة "طلبت الحصول على مزيد من التفاصيل".



وشدد على أن القصف الذي أثار تنديدا دوليا "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف لإطلاق النار وصفقة (للإفراج عن) الرهائن، الأمر الذي نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".