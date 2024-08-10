زيلينسكي يقر بعمليات عسكرية تهدف إلى "نقل الحرب" لروسيا إثر التوغل الأوكراني

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى "الى نقل الحرب" داخل روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء ولم تعلق عليه كييف في شكل مباشر الى الآن.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد قائد القوات المسلحة تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب الى أراضي المعتدي.أوكرانيا تثبت أنها قادرة على ممارسة الضغط الضروري: الضغط على المعتدي".