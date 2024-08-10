وزير الخارجية الأردني: لن تكون بلادنا ساحة معركة لأي طرف

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المملكة لن تكون ساحة معركة لأي طرف، مضيفا أن الصراع الحالي في المنطقة هو بالأساس فعل ورد فعل بين إسرائيل وإيران.



كما أكد أن الأردن لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.