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قتلى في حادث قارب في نيجيريا
أخبار دولية
2024-08-10 | 14:44
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قتلى في حادث قارب في نيجيريا
قتل 20 شخصاً على الأقل في حادث تعرض له قارب في جنوب نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الطوارئ والشرطة.
وأوضح مسؤول في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ لوكالة فرانس برس أن عناصرها انتشلوا 11 جثة "محترقة" ويواصلون البحث عن آخرين.
وقال أديبيي باباتوندي رزاق إن "القارب كان عبّارة كبيرة على متنها أكثر من 100 شخص من التجار"، مشيراً الى أن الحادث وقع "في ساعة مبكرة الأربعاء" في ولاية بايلسا الساحلية.
من جهتها، أشارت سلطة الممرات المائية النيجرية الى أن الحادث سببه "انفجار" في المحرك.
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