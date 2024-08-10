مقتل جنديين هنديين في إشتباكات في كشمير

قتل جنديان هنديان في اشتباكات في كشمير، وفق ما أعلن الجيش في وقت مبكر الأحد، بعد تبادل لإطلاق النار مع متمردين في المنطقة المتنازع عليها.



وأعلن الجيش الهندي أن اثنين من جنوده "قدما حياتهما أثناء أداء الواجب" في مقاطعة أنانتناغ.



واشتبك الجيش وقوات الشرطة مع مسلحين بعد إطلاق عملية في المنطقة، بحسب ما أعلنت الوحدة العسكرية المحلية، مشيرةً الى أن مدنيين أصيبا بجروح "بسبب إطلاق النار العشوائي والبائس والمتهور من قبل الإرهابيين".