المحكمة العليا في فنزويلا تؤكد أن حكمها بشأن الإنتخابات سيكون مبرمًا

ذكرت رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا كاريسليا رودريغيز السبت بأن قراراتها "غير قابلة للطعن"، وذلك في وقت تنظر بطلب الرئيس نيكولاس مادورو المصادقة على فوزه المعلن بالانتخابات بعدما رفضت المعارضة الاعتراف به.



وقالت رودريغيز إن "محكمة العدل العليا تتابع الاستشارة التي بدأت في الخامس من آب بغرض إصدار حكم نهائي ردًا على هذا الطلب، والذي ستكون له سلطة الأمر المقضي به نظرًا لأن هذه الهيئة القانونية هي أعلى سلطة في الشأن الانتخابي، وبالتالي قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة".



ويرى معظم المراقبين أن المحكمة العليا تخضع لنظام مادورو الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.



وطلب الرئيس من المحكمة في الأول من آب "المصادقة" على فوزه المعلن في الانتخابات التي أجريت في 28 تموز، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتيجتها المعلنة متحدثة عن تزوير.