حملة ترامب تقول إنها تعرضت لاختراق وتتهم إيران

أعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب السبت أنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها، مشيرةً إلى العداوة السابقة بين ترامب وإيران لكن دون تقديم أدلة.



وجاء إعلان الحملة بعد أن أشار موقع بوليتيكو الإخباري إلى أنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.



وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: "هذه الوثائق حصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".



وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت الجمعة قالوا فيه إن متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في الحملة الرئاسية الأميركية في حزيران. ولم يقدم التقرير مزيدًا من التفاصيل عن هوية المسؤول.



ولفت تشيونغ إلى أن "الإيرانيين يعلمون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض".