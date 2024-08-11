مقتل شخصين بينهم طفل في هجوم جوي على كييف

اعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا إن رجلا وابنته البالغة من العمر أربعة أعوام لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة في هجوم جوي روسي على كييف.



وأضافت خدمات الطوارئ على تطبيق تيليجرام أن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما من بين المصابين.