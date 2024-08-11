الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسيرات عبر المملكة المتحدة تنديدا بالعنف العنصري
أخبار دولية
2024-08-11 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسيرات عبر المملكة المتحدة تنديدا بالعنف العنصري
شارك آلاف البريطانيين السبت في مسيرات مناهضة للعنصرية ردا على أعمال عنف اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.
وتعود آخر اشتباكات كبيرة بين الشرطة ومثيري شغب إلى مساء الاثنين، لكن الشرطة ستبقى في حال تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
والسبت، نظمت تظاهرات جديدة في مدن عدة للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. وكان أكبرها في بلفاست (خمسة آلاف شخص) التي شهدت هذا الأسبوع أعمال عنف وصفتها الشرطة بأنها عنصرية.
وقالت فيونا دوران، من منظمة "متحدون ضد العنصرية" التي شاركت في تنظيم المسيرة، إن هذا التحرك يظهر أن "بلفاست مدينة (...) تقول لا للعنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية النساء".
وليل الجمعة السبت، استُهدف مسجد في نيوتاونردز في شرق بلفاست، مجددا بزجاجة مولوتوف، لكنها لم تشتعل. وتعرّض المسجد للتخريب، فيما قالت الشرطة إنها تتعامل مع الأمر على أنه جريمة عنصرية.
ونُظّمت تجمّعات مُناهضة للعنصريّة شارك فيها المئات عبر المملكة المتحدة مثل نيوكاسل (شمال إنكلترا) وكاردف (ويلز) وغلاسكو وإدنبره (اسكتلندا).
في لندن، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر حزب "ريفورم يو كيه" المناهض للهجرة، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للعنصرية، لا للكراهية"، دون وقوع حوادث.
وهذه الاضطرابات، وهي الأسوأ في المملكة المتحدة منذ 2011، بدأت الأسبوع الماضي بعدما قُتلت ثلاث فتيات طعنا في حصّة رقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا وأُصيب خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
المملكة
المتحدة
تنديدا
بالعنف
العنصري
التالي
اصابات في كورسك نتيجة حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا
مقتل شخصين بينهم طفل في هجوم جوي على كييف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-07
آلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدن عدة في المملكة المتحدة
أخبار دولية
2024-08-07
آلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدن عدة في المملكة المتحدة
0
أخبار لبنان
2024-08-01
لقاء جمع ميقاتي بوزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة: الحلّ لن يكون إلّا عبر تطبيق القرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-08-01
لقاء جمع ميقاتي بوزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة: الحلّ لن يكون إلّا عبر تطبيق القرارات الدولية
0
أخبار دولية
2024-07-17
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
أخبار دولية
2024-07-17
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
0
أخبار دولية
2024-06-25
موقع ويكيليكس: أسانج خرج من السجن البريطاني وغادر المملكة المتحدة
أخبار دولية
2024-06-25
موقع ويكيليكس: أسانج خرج من السجن البريطاني وغادر المملكة المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:58
آلاف الصرب يتظاهرون ضد مشروع منجم ليثيوم
أخبار دولية
00:58
آلاف الصرب يتظاهرون ضد مشروع منجم ليثيوم
0
أخبار دولية
00:51
اصابات في كورسك نتيجة حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا
أخبار دولية
00:51
اصابات في كورسك نتيجة حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:23
مقتل شخصين بينهم طفل في هجوم جوي على كييف
أخبار دولية
00:23
مقتل شخصين بينهم طفل في هجوم جوي على كييف
0
أخبار دولية
17:23
حملة ترامب تقول إنها تعرضت لاختراق وتتهم إيران
أخبار دولية
17:23
حملة ترامب تقول إنها تعرضت لاختراق وتتهم إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:43
معاريف: زيارة بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط تهدف إلى منع هجوم #حزب_الله وإيران على إسرائيل
آخر الأخبار
15:43
معاريف: زيارة بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط تهدف إلى منع هجوم #حزب_الله وإيران على إسرائيل
0
آخر الأخبار
01:59
مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بطلب من الجزائر بشأن مجزرة حي الدرج في غزة
آخر الأخبار
01:59
مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بطلب من الجزائر بشأن مجزرة حي الدرج في غزة
0
صحف اليوم
00:09
مسؤول حكومي لـ"الأنباء الكويتية": تفاؤل كبير بالوصول إلى حل...وغياب بري لإعطاء طابع وطني
صحف اليوم
00:09
مسؤول حكومي لـ"الأنباء الكويتية": تفاؤل كبير بالوصول إلى حل...وغياب بري لإعطاء طابع وطني
0
صحف اليوم
2024-08-09
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
صحف اليوم
2024-08-09
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:46
باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا
تقارير نشرة الاخبار
16:46
باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا
0
رياضة
13:47
ليلة العرب مع الذهب في ألعاب باريس وإسبانيا تنهي أحلام الديوك
رياضة
13:47
ليلة العرب مع الذهب في ألعاب باريس وإسبانيا تنهي أحلام الديوك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة
0
أخبار دولية
13:40
مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثارت مواقف عربية ودولية... اليكم أبرزها
أخبار دولية
13:40
مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثارت مواقف عربية ودولية... اليكم أبرزها
0
أخبار دولية
13:39
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: زلات وتقلبات في مواقف المرشحين
أخبار دولية
13:39
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: زلات وتقلبات في مواقف المرشحين
0
أخبار دولية
13:37
مواجهات دير الزور تتصاعد... والوساطة الروسية تفشل!
أخبار دولية
13:37
مواجهات دير الزور تتصاعد... والوساطة الروسية تفشل!
0
أخبار دولية
13:34
تحسبًا للأسوأ... دول الخليج تطور قدراتها العسكرية
أخبار دولية
13:34
تحسبًا للأسوأ... دول الخليج تطور قدراتها العسكرية
0
أمن وقضاء
13:32
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... طيرحيفا ومجدل سلم وعيترون
أمن وقضاء
13:32
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... طيرحيفا ومجدل سلم وعيترون
0
أخبار دولية
13:30
الموقف الأميركي من مستجدات غزة وتأثيراتها على الجهود الرامية لوقف النار
أخبار دولية
13:30
الموقف الأميركي من مستجدات غزة وتأثيراتها على الجهود الرامية لوقف النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:01
مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
07:01
مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)
2
فنّ
06:45
قبلات حميمة تجمع جورج كلوني بزوجته اللبنانية في إيطاليا (صور)
فنّ
06:45
قبلات حميمة تجمع جورج كلوني بزوجته اللبنانية في إيطاليا (صور)
3
منوعات
15:05
بعد أشهر قليلة على ولادة طفلتهما... هكذا عثر زوج مفجوع على زوجته في المنزل!
منوعات
15:05
بعد أشهر قليلة على ولادة طفلتهما... هكذا عثر زوج مفجوع على زوجته في المنزل!
4
أمن وقضاء
08:17
القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...
أمن وقضاء
08:17
القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...
5
منوعات
06:28
سيلفيو شيحا مع زوجته الحامل... وسؤال للمتابعين: "صبي أو بنت؟" (صور)
منوعات
06:28
سيلفيو شيحا مع زوجته الحامل... وسؤال للمتابعين: "صبي أو بنت؟" (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة
7
صحف اليوم
00:09
مسؤول حكومي لـ"الأنباء الكويتية": تفاؤل كبير بالوصول إلى حل...وغياب بري لإعطاء طابع وطني
صحف اليوم
00:09
مسؤول حكومي لـ"الأنباء الكويتية": تفاؤل كبير بالوصول إلى حل...وغياب بري لإعطاء طابع وطني
8
أمن وقضاء
11:10
شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة
أمن وقضاء
11:10
شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More