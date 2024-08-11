اصابات في كورسك نتيجة حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، والتي تخوض فيها قوات موسكو معارك ضارية ضد قوات كييف، إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة نتيجة حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا على مدينة كورسك.



كان أليكسي سميرنوف القائم بأعمال الحاكم قد أصدر في وقت سابق أوامر بتسريع إجلاء السكان المدنيين من المناطق المعرضة للخطر.