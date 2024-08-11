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آلاف الصرب يتظاهرون ضد مشروع منجم ليثيوم

أخبار دولية
2024-08-11 | 00:58
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آلاف الصرب يتظاهرون ضد مشروع منجم ليثيوم
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آلاف الصرب يتظاهرون ضد مشروع منجم ليثيوم

تظاهر الآلاف في بلغراد السبت رفضا لإعادة إطلاق مشروع مُثير للجدل في صربيا لاستغلال منجم للّيثيوم يُفترض أن يؤدّي دورا مهما في مجال تحوّل الطاقة في أوروبا. 
     
وأكّدت جماعات بيئيّة استعدادها لإغلاق محاور المرور الرئيسية في كلّ أنحاء البلاد والدعوة إلى عصيان مدني إذا رفضت الحكومة حظر استغلال احتياطات الليثيوم ورفضت تلبية مطالبها.
     
اشارة الى أن صربيا تمتلك احتياطات مهمّة من الليثيوم قرب مدينة لوزنيتسا في غرب البلاد، لكنّ المشروع المتنازع عليه الذي طوّرته شركة ريو تينتو الأنكلو-أستراليّة العملاقة يتسبّب في خلاف سياسي منذ سنوات عدّة. ففي 19 تمّوز، بعد أسبوع على إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لأنشطة الاستخراج في هذا المنجم، وقّعت بلغراد والاتّحاد الأوروبي اتّفاق شراكة لضمان توريد الليثيوم. ولا يحظى المشروع بشعبيّة لدى كثير من الصرب الذين يخشون من أن يلوّث المنجم مصادر المياه ويعرض الصحة العامة للخطر. 
     
واكتُشِفت الاحتياطات عام 2004، لكنّ احتجاجات حاشدة استمرّت أسابيع أجبرت السلطات على وقف المشروع عام 2022. وقد غيّرت الحكومة موقفها بشأن هذه المسألة في الآونة الأخيرة، بعد حُكم صدر الشهر الماضي وقضى بأنّ إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ريو تينتو "لا يتوافق مع الدستور والقانون". 
     
وقد وعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مرارا بعدم بدء أيّ عمليّات تعدين إلى حين تقديم ضمانات بشأن بروتوكولات السلامة البيئيّة.

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