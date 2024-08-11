الرئيس الإيراني يرشح باكنجاد لمنصب وزير النفط وعراقجي للخارجية

رشح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، عباس عراقجي، لتولي منصب وزير الخارجية.



وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف "اعتبارا من صباح الغد، ستبدأ اللجان البرلمانية مراجعة خطط الوزراء المقترحين حتى نهاية الأسبوع المقبل". ويتعين موافقة البرلمان على حكومة بزشكيان المرشحة.



وعراقجي دبلوماسي برجماتي محنك وكان يشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021. كما سبق وأن شغل منصب سفير إيران لدى تركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة. وفي عهد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كان عراقجي ثاني أكثر المسؤولين نفوذا.



وأيضاًـ أعلن رئيس البرلمان الإيراني إن بزشكيان رشح محسن باكنجاد لتولي منصب وزير النفط.



وشغل باكنجاد منصب نائب وزير النفط للإشراف على الموارد الهيدروكربونية من عام 2018 إلى 2021. كما كان عضوا في مجلس إدارة شركة حقول النفط المركزية الإيرانية من عام 2000 إلى 2007. وعمل من عام 2005 إلى 2007 مديرا للتخطيط في الشركة، ثم شغل منذ ذلك وحتى عام 2013 منصب نائب مدير التخطيط المتكامل في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وفقا لشبكة أخبار وزارة النفط (شانا).