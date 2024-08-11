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مسؤول أوكراني: التوغل يهدف إلى تشتيت القوات الروسية

أخبار دولية
2024-08-11 | 04:51
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مسؤول أوكراني: التوغل يهدف إلى تشتيت القوات الروسية
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مسؤول أوكراني: التوغل يهدف إلى تشتيت القوات الروسية


اعلن مسؤول أوكراني أمني رفيع لوكالة فرانس برس مساء السبت إن "آلاف" الجنود الأوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في منطقة كورسك الروسية بهدف "تشتيت" قوات موسكو و"زعزعة الوضع في روسيا".
     
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "نحن في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا - لأنهم غير قادرين على حماية حدودهم - ونقل الحرب إلى الأراضي الروسية"، مشيراً إلى أن هذه العملية "رفعت معنويات" الأوكرانيين.
      

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