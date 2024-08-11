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باقري: ايران ستجعل اعتداءات اسرائيل مكلفة
أخبار دولية
2024-08-11 | 05:20
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باقري: ايران ستجعل اعتداءات اسرائيل مكلفة
أعلن وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري أن ايران ستجعل اعتداءات اسرائيل مكلفة في إجراء مشروع وحاسم يستند إلى القانون الدولي والإجراءات الدولية فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة.
موقف باقري أتى في خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب، بشأن الاعتداءات والأعمال الإرهابية الاسرائيلية تحديداً في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية وقصف مدرسة التابعين في غزة، وهو أكد أن اسرائيل انتهكت استقرار وأمن منطقة غرب آسيا من خلال استهداف مدرسة في غزة واستشهاد الأبرياء، ومهاجمة المنطقة السكنية في بيروت، واغتيال هنية في طهران.
بدورها، وصفت لحبيب التطورات في غرب آسيا بالخطيرة، واعربت عن قلق بلادها من تدهور الوضع في هذه المنطقة، ومخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق.
وزيرة خارجية بلجيكا التي شددت على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار، أكدت أن دولتها تدعم حقوق الفلسطينيين وانها تسعى إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
وفي اتصال مع نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، انتقد وزير الخارجية الايرانية بالوكالة بعض الدول الاوروبية التي تلتزم الصمت ازاء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من الاعمال الارهابية وانتهاكه القانون الدولي.
وقال "علي باقري اذا ارتكب جريمة مدرسة التابعين في غزة غير اسرائيل، لكانت الدول الغربية قد رفعت راية الدفاع عن الإنسان وحقوق الإنسان واستخدمت كل قدراتها، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتبرتها تهديدًا للسلم والأمن الدولي.
ودعا باقري الحكومة الهولندية لادانة جرائم اسرائيل، ولدعم تحرك إيران المشروع في الدفاع عن نفسها امام المعتدي.
في المقابل، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن قلقه إزاء تدهور الوضع في منطقة غرب آسيا وشدد على ضرورة تحلي جميع الاطراف بضبط النفس لخفض التوتر، مؤكدا ان بلاده تدعو الى وقف اطلاق النار وخفض العنف، واصفا الهجوم على مدرسة في غزة أمر مفجع.
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