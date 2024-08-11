الدفاع الأميركية: إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي بجروح طفيفة في الحسكة

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية لقناة "الجزيرة" إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وأضاف أن الهجوم تسبب بأضرار في مرافق للقوات الأميركية وقوات التحالف يجري تقييمها.



وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.