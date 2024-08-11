استطلاعان للرأي يظهران أن هاريس تتقدم على ترامب بأربع نقاط

أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما "نيويورك تايمز" و"سيينا كوليدج" أن نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية في الولايات المتحدة كاملا هاريس تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بأربع نقاط في ثلاث من الولايات الحاسمة، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.



وأضاف التقرير أن هامش الخطأ في العينة بين الناخبين المحتملين كان بزيادة أو نقصان 4.8 نقطة مئوية في ميشيجان و4.2 نقطة في بنسلفانيا و4.3 نقطة في ويسكونسن. وإجمالا، تم استطلاع آراء 1973 ناخبا محتملا.